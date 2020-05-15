كوريا الوحيدة التي تسجل ارتفاعا في مؤشرها الاقتصادي الرئيسي

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اتضح أن كوريا الجنوبية هي الدولة الوحيدة من بين الدول الأعضاء الـ32 في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي سجلت ارتفاعا في مؤشرها الاقتصادي الرئيسي المركب.وطبقا لتقرير صادر عن المنظمة أمس الأحد، سجل المؤشر الاقتصادي الرئيسي المركب لكوريا الجنوبية 99.9 نقطة في شهر أبريل الماضي، بارتفاع مقداره 0.1 نقطة مقارنة بالشهر الأسبق، وهو ما يشير إلى أن هناك احتمالا لتعافي الاقتصاد الكوري في المستقبل.وبذلك تكون كوريا الجنوبية قد سجلت ارتفاعا في مؤشرها الاقتصادي الرئيسي المركب للشهر الثامن على التوالي، منذ شهر سبتمبر من العام الماضي وحتى شهر أبريل.ويرجع السبب في ارتفاع المؤشر إلى ارتفاع مؤشر البورصة الكورية "كوسبي" وانخفاض حجم مخزون الصناعات الإنتاجية، وانخفاض أسعار النفط العالمية خلال الشهر الماضي.أما الدول الأعضاء الأخرى في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فقد شهدت جميعها انخفاضا في مؤشرها الاقتصادي الرئيسي المركب في شهر أبريل.