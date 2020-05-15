الحكومة الكورية تدرس تخفيض توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي

Photo : YONHAP News

من المرجح أن تقوم الحكومة الكورية بتخفيض توقعاتها حول معدل النمو الاقتصادي بشكل كبير في تقريرها الخاص بالسياسات الاقتصادية خلال النصف الثاني من هذا العام والذي سيتم الكشف عنه في أوائل شهر يونيو القادم.وصرح مصدر حكومي مسؤول رفيع المستوى أمس الأحد بأن الحكومة تدرس حاليا حجم التخفيض في توقعاتها حول معدل النمو الاقتصادي.وكانت الحكومة الكورية قد توقعت في تقريرها الخاص باتجاه السياسات الاقتصادية في أواخر العام الماضي أن يصل معدل النمو الاقتصادي الكوري لهذا العام إلى 2.4%، لكنه صار من اللازم على الحكومة أن تخفض توقعاتها بسبب التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا والتي أثرت على العالم كله.ومن المتوقع ألا تقوم الحكومة الكورية بتخفيض توقعاتها حول معدل النمو الاقتصادي لهذا العام إلى مستوى أقل من صفر، إذا يقتصر تفشى فيروس كورونا في كوريا على العدوى الجماعية المتفرقة.