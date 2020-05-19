مصرع شخصيْن في حادث سيارات على طريق سريع في شمال تشونغ تشُنغ

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لقى شخصان مصرعهما وأصيب 10 آخرون أمس الاثنين فى حادث سيارات على طريق سريع فى مقاطعة شمال "تشونغ تشُنغ"، شمل ست مركبات.وقالت الشرطة إن التصادم وقع في الساعة 1:10 من بعد ظهر أمس، بالقرب من نفق "تشو جوم" على طريق "جون بو" السريع في منطقة "غو سان"، عندما اصطدمت شاحنة بوزن 14 طنًا بشاحنة وزنها طن واحد من الخلف وسيارة من طراز "سانتا في" ذات الدفع الرباعي، في الحارة المجاورة.وتسبب ذلك في اصطدام السيارة "سانتا في" بثلاث مركبات أخرى أمامها، وهو ما أدى إلى مصرع راكبيْن فيها، بينما أصيب سائقها بجروح.كما أصيب ما لا يقل عن تسعة أشخاص آخرين، وقد تم نقلهم جميعا إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.وتجري الشرطة تحقيقات حاليا في الحادث.