العثور على تلوث خطير في قاعدة أمريكية سابقة في تشون تشُن

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تبين أن حجم التلوث الخطير الموجود في قاعدة عسكرية أمريكية مغلقة في مدينة "تشون تشُن" أكثر مما تم الإبلاغ عنه في البداية، مما يشكل تحديا لخطة تطوير المدينة.وقالت إدارة مقاطعة "كانغ وان" أمس الاثنين إن عينات التربة التي تم جمعها بالقرب من صالة الألعاب الرياضية داخل القاعدة تحتوي على هيدروكربونات بترولية أعلى بخمس إلى ست مرات من المستويات المسموح بها. ويذكر أن العينات التي تم أخذها من المنطقة سابقا لم تظهر مستويات مفرطة من الملوثات نظر لأنها كانت من عمق متر واحد تحت سطح الأرض. وأظهر الفحص الأخير للتربة المأخوذة من عمق مترين إلى ثلاثة أمتار مستويات أعلى، وهو ما جعل إدارة المدينة تخطط لإجراء فحوصات جديدة في منطقة القاعدة بأكملها.ويشار إلى أنه تم بناء قاعدة "كامب بيدج" العسكرية الأمريكية على مساحة تبلغ حوالي 670 ألف متر مربع من الأرض، وتم إغلاقها نهائيًا في عام 2005 تنفيذا لاتفاق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة حول إعادة مواقع القواعد الأمريكية القديمة إلى كوريا. وقد وجدت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية لاحقًا أن 60 ألف متر مربع داخل الموقع ملوثة، وعهدت إلى شركة المجتمع الريفي الكوري بتنظيف المنطقة حتى عام 2012. واشترت حكومة مدينة تتشون تشُن موقع القاعدة القديمة من وزارة الدفاع بحوالي 120 مليار وون في عام 2016. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاكتشاف الأخير إلى تأجيل تنفيذ مشروع المدينة لتحويل تلك القاعدة إلى حديقة عامة.