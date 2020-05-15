الرئيس مون يشارك تجربة كوريا في مكافحة كورونا مع جمعية منظمة الصحة العالمية

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شدد الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" على ضرورة "التضامن والتعاون العالمي" في مكافحة وباء كورونا-19.جاء ذلك في خطاب خاص أمام الجمعية السنوية لمنظمة الصحة العالمية أمس الاثنين، حيث تحدث الرئيس "مون" أيضا عن كيفية احتواء كوريا الجنوبية بشكل فعال لتفشي فيروس كورونا. وخلال المؤتمر الذي عقد عبر الفيديو، قدم "مون" شرحا لجهود الحجر الصحي التي نفذتها كوريا ومشاركة المواطنين الكوريين النشطة في حملة التباعد الاجتماعي. وقال إن المواطنين الكوريين الجنوبيين تمتعوا بحريتهم الفردية وحولوها إلى حرية أكبر، مما جعلهم يختارون "الحرية للجميع" بشكل أكثر جرأة.كما حث الرئيس دول العالم على توسيع المساعدات الإنسانية للدول الأخرى المحتاجة، والعمل معا بشكل وثيق لتطوير لقاحات وعلاجات. وقال "مون" إن مثل هذه اللقاحات والعلاجات هي عبارة عن سلع عامة يجب توزيعها بشكل عادل على العالم أجمع، مشددا على أن كوريا تدعم تمامًا جهود منظمة الصحة العالمية لتطوير تلك اللقاحات والعلاجات.وقال إن حكومته تخطط لتبادل البيانات المتعلقة بفيروس كورونا وتقديم مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار خلال هذا العام للبلدان ذات أنظمة الرعاية الصحية الضعيفة.