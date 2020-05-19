نائب رئيس شركة سام سونغ للإلكترونيات يزور مصنع الرقائق في الصين

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زار نائب رئيس شركة سام سونغ للإلكترونيات "لي جيه يونغ" أمس الاثنين مصنع الرقائق التابع للشركة في الصين، من أجل تقييم التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا-19 على مصانع الشركة في الخارج.وقالت شركة سام سونغ إن "لي" زار مصنع الرقائق في مدينة "جيان" حيث شجع العمال والمديرين التنفيذيين هناك. كما ناقش "لي" آثار الجائحة طويلة الأمد وسبل الاستجابة المستقبلية.وقال "لي"، الذي يعتبر القائد الفعلي لمجموعة سام سونغ، أكبر مجموعة شركات في كوريا الجنوبية، إن الشركة يجب ألا يعيقها الماضي ويجب ألا تكون راضية عن الحاضر، مشددًا على الجهود "الوقائية" للتحضير للتغييرات القادمة من أجل خلق محركات نمو جديدة.ويذكر أن مصنع "جيان" هو مصنع سام سونغ الوحيد لرقائق الذاكرة في الخارج، وقد أنشئ باستثمارات تبلغ 15 مليار دولار.وتهدف الشركة عملاقة التكنولوجيا إلى أن يصبح هذا المصنع أكبر مصنع لرقائق الأنظمة على مستوى العالم بحلول عام 2030.