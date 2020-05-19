القوات الأمريكية في كوريا تخفف مستوى الحماية الصحية هذا الأسبوع

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قالت القوات الأمريكية الكورية أمس الاثنين إنها ستخفف إجراءات الحماية الصحية خلال هذا الأسبوع في جميع المناطق باستثناء سيول والمناطق المجاورة، حيث شهدت كوريا الجنوبية تباطؤًا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا-19.وأعلنت قيادة الوقات الأمريكية الكورية أنها ستخفض مستوى حالة الحماية الصحية بمقدار درجة واحدة إلى ثاني أقل مستوى، المسمى "برافو"، من المستوى الحالي المسمى "تشارلي"، بدءا من الساعة 6 من صباح الغد الأربعاء.ويذكر أن المستوى "تشارلي" هو ثاني أعلى مستوى من بين المستويات الخمسة في هذا النظام، الذي يمثل بروتوكول وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون" للتعامل مع حالات الطوارئ الصحية العامة.وعلى مستوى "تشارلي"، يتم حظر التجمعات الشخصية والسفر بشدة، أما مستوى "برافو" فيسمح للجنود بتناول العشاء في المطاعم، والتسوق، وإجراء أنشطة في الهواء الطلق، مع الالتزام بالتباعد وعدم الاتصال.ومع ذلك، ستظل القيود على مستوى "تشارلي" سارية المفعول للجنود في سيول وإنتشون وصونغ نام التي تتبع جميعها منطقة العاصمة الكبرى.