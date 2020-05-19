وزير الصحة الكوري يشدد على التعاون العالمي بشأن كورونا-19

Photo : YONHAP News

شدد وزير الصحة الكوري الجنوبي "بارك ننغ هو" على التعاون العالمي في مكافحة وباء كورونا-19.جاء ذلك في الاجتماع السنوي لمنظمة الصحة العالمية، أمس الاثنين، حيث قال "بارك" إن حقبة ما بعد كورونا-19 ستحدث تغييرات جذرية في حياة الناس والمجتمع، وهو ما يتطلب بذل جهود مبتكرة في مجالات متنوعة وترسيخ التعاون العالمي لاستعادة الحياة الطبيعية وتحقيق الانتعاش الاقتصادي.وتحقيقا لهذه الغاية، دعا "بارك" المجتمع الدولي لضمان حركة العلماء ورجال الأعمال وخبراء الصحة، وتبادل المعلومات حول فيروس كورونا بطريقة شفافة وفي الوقت المناسب، والمشاركة بنشاط في تطوير اللقاحات والعلاجات. وخلال المؤتمر الذي عقد عبر الفيديو لجمعية الصحة العالمية، قال "بارك" إن كوريا الجنوبية أطلعت المجتمع الدولي على تدابير مكافحتها للفيروس والبيانات ذات الصلة بشفافية، وأنها سوف تواصل القيام بذلك. وقال أيضا إن المجتمع الدولي يجب أن يركز إرادته السياسية على الجهود المبذولة لضمان توفير اللقاحات والعلاجات للجميع بأسعار معقولة.