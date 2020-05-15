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المحلية

58% من الكوريين يؤيدون تضمين انتفاضة كوانغ جو في الدستور المعدل

Write: 2020-05-19 11:05:47Update: 2020-05-19 14:42:56

58% من الكوريين يؤيدون تضمين انتفاضة كوانغ جو في الدستور المعدل

Photo : YONHAP News

أظهر استطلاع للرأي أن ستة من بين كل عشرة مواطنين كوريين جنوبيين يؤيدون فكرة إدراج حركة 1980 المؤيدة للديمقراطية في مدينة كوانغ جو، في الدستور المنقح.
وفي الاستطلاع الذي نشرت نتائجه اليوم الثلاثاء قناة "واي تي إن" الإخبارية المحلية، قال أكثر من 58% من بين 500 مشارك إنهم يؤيدون هذه الفكرة، بينما رفضها 35% منهم.
وقد تلقت هذه الفكرة ردودًا إيجابية من التقدميين وأنصار الحزب الديمقراطي الحاكم وجميع الفئات العمرية باستثناء الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاما.
وكان الرئيس "مون جيه إين" قد قال في مقابلة خاصة مؤخرًا أنه إذا تمت مناقشة تعديل الدستور مرة أخرى، فإن يجب إدراج حركة 18 مايو الديمقراطية في ديباجة الدستور.
ويذكر أن الاستطلاع الذي أجرته شركة "ريال ميتر" يوم الجمعة يبلغ هامش الخطأ فيه زائد أو ناقص 4,4%، وبمستوى ثقة يبلغ 95%.




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