الكوريتان كوريا الشمالية من بين 47 دولة تواجه نقصا في الغذاء بسبب كورونا

قالت المنظمة العالمية للأغذية والزراعة، "فاو"، أمس الاثنين، إن حوالي 183 مليون شخص في 47 دولة حول العالم، بما في ذلك كوريا الشمالية، يواجهون احتمال انعدام الأمن الغذائي بدرجة شديدة نتيجة لجائحة كورونا-19.

وقدمت وكالة الغذاء التابعة للأمم المتحدة هذا التقييم في تقريرها عن تأثير تفشي فيروس كورونا على أزمة الغذاء العالمية.

وقال التقرير الذي نشر على موقع المنظمة على الإنترنت إن الوباء بدأ يؤثر على قدرة الناس على الحصول على الغذاء حتى في الدول المتقدمة، مشيراً إلى أن إغلاق الحدود وتعطيل سلاسل التوريد العالمية قيّد الوصول إلى المنتجات الزراعية.

وأضاف التقرير أنه لا يمكن للعالم أن ينتظر حتى ينتهي من التعامل مع الآثار الصحية قبل أن يتحول إلى الأمن الغذائي.

وقدرت المنظمة أن هناك حاجة إلى حوالي 350 مليون دولار هذا العام لتقديم المساعدة اللازمة لتلك البلدان التي تواجه أزمة تلوح في الأفق.

