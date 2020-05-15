البعثة الثانية عشرة لوحدة هان بيت العسكرية تتوجه لجنوب السودان

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توجهت الدفعة الأولى من البعثة الثانية عشرة لوحدة "هان بيت" العسكرية الكورية الجنوبية أمس الاثنين إلى جنوب السودان لتحل محل البعثة الحادية عشرة التي انتهت فترة مهامها في شهر مارس الماضي، بينما ستتوجه الدفعة الثانية من البعثة الثانية عشرة يوم الأول من شهر يونيو القادم.وكان من المقرر إرسال البعثة الثانية عشرة في شهر مارس الماضي، ولكن تم تأجيل الإرسال بعد أن حظرت السلطات في جنوب السودان دخول جنود قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إلى أراضيها لمنع انتشار فيروس كورونا.وقد خضع جميع جنود البعثة الثانية عشرة لوحدة "هان بيت" لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا، وكانت نتائج الفحوصات سلبية، كما خضعوا لعزل الحجر الصحي لمدة تزيد عن 5 أسابيع قبل مغادرتهم.وستقوم البعثة الثانية عشرة بتنفيذ مهامها الخاصة بحفظ السلام وإعادة الإعمار في جنوب السودان.وسوف تتوقف الطائرة التي أقلت على متنها الجنود الكوريين إلى جنوب السودان في طريق عودتها إلى البلاد، في أديس أبابا عاصمة إثيوبيا من أجل نقل المواطنين الكوريين العالقين في الدول الأفريقية بسبب تفشي فيروس كورونا.