صادرات المحتويات الكورية تتجاوز 10 تريليونات وون لأول مرة

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تجاوز حجم صادرات المحتويات الكورية مستوى 10 تريليونات وون لأول مرة بفضل زيادة صادرات ألعاب الكمبيوتر.وطبقا لتقرير صادر عن وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية اليوم الثلاثاء، فإن حجم صادرات المحتويات الكورية في عام 2018 قد بلغ 10.5 تريليون وون، أي ما يعادل حوالي 9 مليارات و615 مليون دولار، بزيادة نسبتها 9.1% مقارنة بالعام الأسبق.وأشار التقرير إلى أن حجم صادرات ألعاب الكمبيوتر الكورية في عام 2018 قد بلغ 6 مليارات و411.5 مليون دولار، بعد أن كان مليارين و970 مليون دولار في عام 2014، حيث بلغ متوسط معدل الزيادة السنوي لصادرات ألعاب الكمبيوتر 21.2%.كما أشار التقرير إلى أن متوسط معدل الزيادة السنوي لصادرات المحتويات الكورية خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2018 بلغ 16.2% ، بفضل انتشار موجة الثقافة الكورية "هاليو".أما حجم واردات المحتويات فبلغ مليارا و219 مليونا و770 ألف دولار في عام 2018، لتسجل كوريا الجنوبية فائضا يبلغ 8 مليارات و395 مليونا و270 ألف دولار في تجارة المحتويات.وبلغ حجم مبيعات المحتويات في كوريا الجنوبية 119 تريليونا و606 مليارات و600 مليون وون عام 2018، بزيادة نسبتها 5.6% مقارنة بالعام الأسبق.