كوريا الشمالية تحتاج 860 ألف طن من الحبوب لتعويض نقص الغذاء

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قالت الحكومة الكورية الجنوبية إن كوريا الشمالية ظلت تعانى من نقص في الغذاء هذا العام، وأنها تجد صعوبة في استيراد الحبوب بسبب جائحة كورونا.وأوضح مسؤول في وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم الثلاثاء أن جائحة كورونا تسببت في عرقلة استيراد كوريا الشمالية للمواد التي تحتاج إليها من الخارج، مشيرا إلى أن بيونغ يانغ قامت بإغلاق حدودها في أواخر شهر يناير الماضي لمنع انتشار فيروس كورونا.وأضاف أن بعض الدول تقدم دعما غذائيا لكوريا الشمالية رغم إغلاق الحدود.وكانت السفارة الروسية لدى بيونغ يانغ قد أعلنت يوم الخميس الماضي أن الحكومة الروسية قدمت 25 ألف طن من القمح كدعم غذائي لكوريا الشمالية.وأكد المسؤول أن كوريا الشمالية تحتاج إلى 860 ألف طن من الحبوب هذا العام لتعويض نقص الغذاء.