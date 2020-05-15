كوريا الشمالية تخفف من قيود السفر على الأجانب

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خففت كوريا الشمالية من قيود السفر المفروضة على المقيمين الأجانب ضمن إجراءات الحجر الصحي ضد فيروس كورونا.وكشفت السفارة الروسية في بيونغ يانغ على صفحتها على فيسبوك أول من أمس الاثنين عن أنها تلقت إخطارًا في هذا الشأن من إدارة المراسم بوزارة الخارجية الكورية الشمالية، موجهًا إلى جميع السفارات الأجنبية والمنظمات الدولية في بيونغ يانغ.وبحسب السفارة الروسية، سيُسمح أيضا للأجانب بزيارة عدد من المتاجر الكبيرة في العاصمة.ويذكر أن كوريا الشمالية كانت قد بدأت الشهر الماضي السماح للأجانب بزيارة المتاجر والمطاعم والأسواق.وقد قيمت السفارة الروسية تخفيف القيود بشكل أكبر في كوريا الشمالية على أنه "دليل على فعالية إجراءات الحجر الصحي ضد الوباء".وكانت كوريا الشمالية، التي ادعت عدم وجود أي إصابات بفيروس كورونا لديها، قد ظلت تطبق إجراءات صارمة منذ شهر يناير الماضي لمنع انتشار هذا المرض الجديد، بما في ذلك إغلاق حدودها مع الصين.