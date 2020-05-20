إجراء اختبارات فورية على الطلاب الذين يظهرون أعراض كورونا

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صرح مدير مكتب التعليم في العاصمة سيول "تشو هي يون" بأن أي طالب في منطقة العاصمة سيظهر أعراضًا تشبه أعراض الإصابة بفيروس كورونا-19، سوف يتم إجراء اختبار الفيروس عليه فورا ومجانًا.وأدلى "تشو" بهذا التصريح في اجتماع مع الصحفيين أمس الثلاثاء، قبل يوم واحد من إعادة افتتاح المدارس في جميع أنحاء البلاد، الذي سيبدأ اليوم في المدارس الثانوية بالطلاب الأكبر سنا في الصف الثالث.ومنذ يوم الأربعاء الماضي، قامت سلطات التعليم في سيول بتزويد الطلاب بمسح لإجراء تقييم ذاتي عبر الإنترنت.وسوف يتم منع الطلاب الذين يُعتقد أنهم يعانون من أي أعراض من العودة إلى المدرسة لمنع أي انتشار للفيروس. وبموجب الترتيبات التي أجراها مكتب التعليم في مدينة سيول وبلدية العاصمة، سيتمكن هؤلاء الطلاب من الحصول على فحوصات مجانية في مراكز الفحص القريبة، دون الحاجة إلى الانتظار في المستشفيات.