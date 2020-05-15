32 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا

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زاد عدد المصابين الجدد بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية بمقدار 32 شخصا خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليبلغ إجمالي عدد المصابين 11 ألفا و110، وذلك نتيجة لزيادة عدد الإصابات الناتجة عن زيارة منشآت ترفيهية، حيث وصلت الإصابات إلى مستوى 30 لأول مرة منذ 9 أيام.وتوزعت الإصابات الجديدة بين 24 إصابة محلية و8 بين الوافدين من الخارج.ومن بين المصابين محليا 22 شخصا في محيط العاصمة، منهم 6 في سيول، و8 في كل من مقاطعة "كيونغ كي" ومدينة "إنتشون"، بينما أصيب شخص واحد في كل من مقاطعة شمال جولا ومدينة ديغو.الجدير بالذكر أن عدد المصابين الجدد وصل إلى حوالي 20 شخصا فيما بين يوم 12 إلى يوم 15 من هذا الشهر بعد انتشار الإصابات الناتجة عن نواد ليلية في منطقة "إيه تيه وان" في سيول ثم انخفض إلى مستوى 10 أشخاص بدءا من يوم 16 من هذا الشهر لمدة 4 أيام.من ناحية أخرى، صرح مركز التعامل مع الكوارث وتعزيز السلامة بأنه سيقوم بتصدير أشرطة خاصة للأمان لمنتهكي تعليمات الحجر المنزلي، مشيرا إلى أن السعودية طلبت من شركة "كي تي" الكورية تصدير 100 ألف وحدة من هذه الشرائط يبلغ ثمنها 980 مليون وون، اي حوالي 800 ألف دولار.وقال "كيم كانغ ليب" المنسق العام في المركز إنه يجري الآن التشاور حول تصدير الأشرطة مع 5 دول أخرى عبر المؤسسة الكورية لترويج التجارة والاستثمار "كوترا".وأضاف أن المركز يعمل على نشر طريقة الوقاية الكورية من الأمراض المعدية في الخارج من خلال تصدير هذا النوع من الأشرطة.