انتخاب كوريا عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة الصحة العالمية

Photo : YONHAP News

عقدت الجمعية العامة للصحة العالمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية الدورة الـ73 لاجتماعاتها عبر الإنترنت بعد ظهر أمس حيث اختارت 10 دول بما فيها كوريا الجنوبية، كدول أعضاء في لجنتها التنفيذية خلال أعوام 2020 و2023.وتم تعيين "كيم كانغ ليب" نائب وزير الصحة والرفاهية الكوري كعضو تنفيذي للمنظمة الدولية.يذكر أن عدد الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية للمنظمة يبلغ 34 دولة، منها 10 دول انتهت فترة مهمتها هذا العام.وبهذا يكون قد تم اختيار كوريا كدولة عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة الصحة العالمية سبع مرات منذ انضمامها إلى المنظمة .وتستطيع الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية المشاركة الفعالة في جمع ومراجعة أعمال الميزانيات والاستراتيجيات الرئيسية للمنظمة الدولية.ومن المقرر أن يحضر نائب الوزير الكوري كممثل لكوريا في الدورة الـ147 لاجتماعات اللجنة التي ستعقد عبر الفيديو يوم 22 من هذا الشهر.