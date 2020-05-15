إقرار بارك بيونغ سوك كرئيس جديد للبرلمان الكوري

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تم تعيين النائب "بارك بيونغ سوك" عن الحزب الديمقراطي الحاكم، وعضو البرلمان للمرة السادسة، وهو ما يجعله أكثر نواب الحزب ولاية في البرلمان، كرئيس للبرلمان الكوري في دورته الحادية والعشرين.يذكر أن النائب "كيم جين بيو" قد تنافس مع "بارك" على تولي منصب رئيس البرلمان المتاح للحزب الحاكم، لكنه أعلن عبر حسابه على فيسبوك اليوم، وهو آخر يوم للتسجيل كمرشح، أنه لن يرشح نفسه بعد إجراء الكثير من التأملات.وبهذا تشرف النائب بارك بتولي منصب رئيس البرلمان باعتباره أكثر النواب ولاية في كل من المعسكرين الحاكم والمعارض.تجدر الإشارة إلى أنه تخرج من جامعة "سونغ كيون" ثم عمل في جريدة "جونغ آنغ" اليومية وتولى فيها العديد من المناصب المهمة.وفي عام 1998 بعد انطلاق حكومة الرئيس الأسبق "كيم ديه جونغ" دخل الدائرة السياسية من خلال تولي منصب نائب المتحدث باسم حزب المؤتمر الشعبي الحاكم آنذاك.وبعد أن عمل كنائب لعمدة سيول للشؤون السياسية في عام 1999، نجح في دخول الدورة السادسة عشرة من البرلمان الكوري في عام 2000، وظل يفوز في الانتخابات التي أجريت منذ ذلك الحين، أي ست مرات، على التوالي.وفي عام 2012 تولي نائب منصب رئيس البرلمان في النصف الأول من الدورة التاسعة عشرة للبرلمان الكوري.وبعد انتخابه في الانتخابات العامة التي جرت مؤخرا قال إنه يستهدف إصلاح البرلمان، من أجل بناء برلمان يعمل ولا يتشاجر نوابه، وبناء برلمان يتمتع بثقة الشعب.