عودة الطلاب للمدارس لأول مرة منذ اندلاع فيروس كورونا

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عاد حوالي 450 ألف طالب وطالبة في الصف الثالث من المدارس الثانوية في كوريا إلى مدارسهم اليوم لأول مرة منذ حوالي 80 يوما، أي منذ بدء اتخاذ قرارات تستهدف منع انتشار فيروس كورونا في كوريا.وذهب معظم هؤلاء الطلاب إلى المدارس لتلقي الدروس بدءا من اليوم بسبب تأخر الجدول الزمني لامتحانات دخول الجامعات الكورية، إلا أنه من المتوقع أن يتلقى الطلاب في الصفوف الأخرى، الذين سيعودون إلى المدارس بدءا من الأسبوع القادم، دروسا عن بعد في الكثير من الأحيان.وحتى بعد الوصول إلى المدارس يتوجب على الطلاب الالتزام بقواعد الوقاية من الأمراض الوبائية بما فيها الخضوع لفحص درجات الحرارة.وفي حالة تجاوز درجة حرارة أي منهم 37.5 درجة، سيتوجب عليه الانتظار في أماكن معينة للخضوع لفحوص تشخيصية.وقد اتخذت هيئة سيول للتعليم الإجراءات الضرورية لإخضاع المشتبه بهم لفحوص التشخيص في مراكز الفحوص من خلال نقلهم بسيارات الإسعاف.وبهذه المناسبة قالت "يو أون هيه" نائبة رئيس الوزراء للشؤون الاجتماعية ووزيرة التعليم، إنها ستصنع نموذجا جديدا لوقاية المدارس من الأوبئة من خلال التعريف بكل المعلومات بشكل شفاف وصنع بدائل بشكل ديمقراطي.