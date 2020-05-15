تأكيد إصابة ممرضات في مستشفى سام سونغ بفيروس كورونا

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شهدت مدينة سيول 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بين إجمالي عدد المصابين الجدد بفيروس كورنا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهم 4 مصابين دخلوا كوريا قادمين من باكستان، و3 مصابين زاروا نوادٍ ليلية في منطقة "إيه تاي وون" بسيول، و3 ممرضات في مستشفى سام سونغ بسيول، بينما تأكدت إصابة شخص واحد بطريقة غير معروفة.وحتى الآن خضع 1174 شخصا من أطقم الفرق الطبية والمرضى للفحوص، واتضح أن 622 منهم غير مصابين بالفيروس، بينما ينتظر 549 شخصا نتائج فحوصهم.وبناء على ذلك قررت بلدية سيول عدم ضرورة فرض حجر صحي جماعي على كل مستشفى سام سونغ، كما يجري حاليا مسح وبائي للتعرف على طرق الإصابات.من ناحية أخرى، طرحت بلدية سيول تدابير خاصة لتعزيز القدرة على مواجهة الأمراض الوبائية اليوم، بحيث يتم تقسيم مراحل التعامل مع الأمراض إلى 7 مراحل، تشمل "الحذر" و"الخطورة" إلى جانب مرحلة "التعافي".كما تخطط بلدية سيول لإنشاء مركز لبحوث الأمراض الوبائية ومكتب للمسوح الوبائية يكونان تابعين لها، وإنشاء كلية للطب العام من أجل توسيع القوى العاملة في المجال الطبي العام لتصبح أول حكومة محلية في هذا المجال.