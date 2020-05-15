كوريا الجنوبية تتبرع بأربعين ألف كمامة للمحاربين القدامى في إثيوبيا

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قدمت كوريا الجنوبية 40 ألف كمامة واقية للوجه، للمحاربين القدامى في إثيوبيا الذين شاركوا في الحرب الأهلية الكورية، لمساعدتهم على محاربة كورونا–19.ووفقًا للسفارة الكورية الجنوبية في أديس أبابا أول من أمس الثلاثاء، تبرعت اللجنة الكورية لإحياء الذكرى السبعين للحرب بالكمامات لمائة واثنين وثلاثين من قدامى المحاربين الإثيوبيين وأسرهم.وفي احتفالية أقيمت بهذه المناسبة، قال السفير الكوري لدى إثيوبيا "ليم هون مين" إن كوريا الجنوبية لن تنسى أبدًا التضحيات النبيلة التي قدمها المحاربون الإثيوبيون دفاعًا عن سلامها وحريتها.وعبر رئيس مجموعة المحاربين القدامى في إثيوبيا عن امتنانه لتبرع سيول، وكذلك الدعم الطبي وبرامج المنح الدراسية الأخرى المقدمة لأحفاد المحاربين.وتخطط السفارة لزيارة منازل المحاربين في العاصمة الإثيوبية والمناطق المجاورة لتسليم الكمامات، وسوف ترسلها بالبريد لمن يقيمون في المناطق النائية.