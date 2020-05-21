تقرير يؤكد عدم كفاية البيانات عن لقاح شركة موديرنا لفيروس كورونا

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أفادت تقارير إعلامية بأن البيانات الأولية الصادرة عن شركة موديرنا الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية حول إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا-19، لا تقدم البيانات المهمة اللازمة لتقييم فعالية اللقاح.ونقلت وكالة رويترز عن تقرير نشره موقع «ستات نيوز» المتخصص في الشؤون الصحية، وتضمن آراء خبراء بأن البيانات المأخوذة من تجربة السلامة المصغرة في المرحلة الأولية من اختبارات اللقاح التجريبي تفتقر إلى المعلومات المهمة اللازمة لتقييم فعاليته.وكانت الشركة قد أعلنت يوم الاثنين الماضي أن لقاحها المرشَّح الجديد أدى إلى تطوير أجسام مضادة للفيروس في أجسام المتطوعين الأصحاء.لكن موقع «ستات نيوز» نقل عن خبراء قولهم إن البيان الصحفي لشركة موديرنا لم يقدم المعلومات اللازمة حول استجابة المشاركين في الدراسة التي اشتملت على 45 شخصًا، ولم تقدم كذلك بعض البيانات الأخرى.وأشار الخبراء أيضًا إلى نقص في المعلومات حول أعمار الأشخاص الثمانية الذين تم تحليل الأجسام المضادة لديهم، وهو أمر مهم نظرًا لأن الفيروس مميت بصورة خاصة لكبار السن.كما أشاروا إلى عدم وجود تعليقات كافية من الشريك الحكومي الأمريكي للشركة، وهو المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية.