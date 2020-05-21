مدينة إنتشون تمدد الدراسة عبر الإنترنت حتى يوم الجمعة في 66 مدرسة

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أعيد افتتاح معظم المدارس الثانوية في جميع أنحاء البلاد أمس الأربعاء، بعد الإغلاق الذي استمر لحوالي ثلاثة أشهر، لكن مدينة إنتشون قررت تمديد الدراسة عبر الإنترنت حتى يوم الجمعة بسبب تفشي كورونا–19.وأعلن مكتب التعليم في مدينة إنتشون عن قرار تأجيل افتتاح 66 مدرسة في 5 أحياء من بين 10 أحياء بالمدينة، حيث قررت المدارس صرف الطلاب إلى منازلهم بعد ظهور نتيجة إيجابية للإصابة بالفيروس لدى اثنين من الطلاب هناك.كما سيتم إجراء اختبار التقييم الأكاديمي الوطني يوم الخميس في حوالي 1800 مدرسة على الصعيد الوطني عبر الإنترنت، في تلك المدارس الست والستين.وتم التوصل إلى هذا القرار في اجتماع مشترك بين وزيرة التعليم "يو أون هيه" ومسؤولي التعليم والصحة في المدينة.وقال مكتب التعليم إنه سيقرر ما إذا كان سيتم افتتاح تلك المدارس بعد ظهر الجمعة، بعد التحقق من نتائج اختبار 145 طالبًا و700 شخص آخر، ممن استخدموا المرافق التي زارها الطالبان المصابان.