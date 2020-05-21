موسكو تؤكد صعوبة استئناف الحوار بين واشنطن وبيونغ يانغ قبل الانتخابات الأمريكية

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قال السفير الروسي في بيونغ يانغ أمس الأربعاء إن الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة موقف فعليًّا حتى تتم الانتخابات الرئاسية الأمريكية في شهر نوفمبر.وأوضح السفير "ألكسندر ماتسيغورا" في تصريحات لوكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس" أنه يبدو أن الحوار مع واشنطن، الذي ترى بيونغ يانغ أنه عديم الجدوى حاليًّا، قد تأجل على الأقل إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وأن كوريا الشمالية تنتظر لترى ما سوف يحدث بعد ذلك.وقال السفير الروسي إن كوريا الشمالية غيرت موقفها بعد انهيار قمة هانوي في عام 2019 مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنها ظلت تسعى إلى تخفيف العقوبات مقابل التخلي عن الأسلحة النووية على مراحل، لكنها غيرت موقفها إلى المطالبة بالتخلي الدائم عن السياسات الأمريكية العدائية ضد بيونغ يانغ، وإثبات ذلك من خلال خطوات جوهرية.وأضاف السفير "ماتسيغورا" أنه يتوقع استئناف الحوار بين واشنطن وبيونغ يانغ في نهاية المطاف، معربا عن عدم رضاء بلاده عن تعليق المحادثات لأن ذلك قد يزيد التوتر في المنطقة الحدودية. وأضاف أن موسكو مستعدة لدعم الحوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.