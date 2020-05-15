استمرار انخفاض مؤشر أسعار المنتجين في كوريا خلال شهر أبريل

Photo : YONHAP News

استمر مؤشر أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية في التراجع الشهر الماضي، بسبب تراجع أسعار النفط العالمية.ووفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الخميس، سجل مؤشر أسعار المنتجين لجميع السلع والخدمات 102.08 نقطة في أبريل، بانخفاض 0.7% على أساس شهري، و1.5% على أساس سنوي.وبذلك يكون المؤشر، الذي يعد من المؤشرات الرئيسية لقياس التضخم المستقبلي، قد ظل يتراجع للشهر الثالث على التوالي منذ فبراير الماضي.كما تراجع المؤشر الفرعي في صناعة الفحم ومنتجات البتروكيماويات بأكثر من 22.6% على أساس شهري، و43.5% على أساس سنوي، وهو أكبر انخفاض منذ أن بدأ البنك في تجميع البيانات ذلك الصلة في عام 1965.وأرجع التقرير هذا الانخفاض الحاد إلى انخفاض أسعار النفط بسبب جائحة كورونا–19.من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر السلع الزراعية بنسبة 0.2% على أساس شهري، بينما ظل مؤشر الخدمات دون تغيير تقريبًا.