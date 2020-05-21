إطلاق مجموعة تعاون دولية بقيادة كوريا للتعامل مع الأمراض المعدية

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تم إطلاق مجموعة تعاون متعددة الأطراف، بقيادة كوريا الجنوبية، أمس الأربعاء، لتعزيز الاستجابة الفعالة للمجتمع الدولي بشأن الأمراض المعدية.وقالت وزارة الخارجية في سيول إنه تم إطلاق مجموعة الدعم للاستجابة العالمية للأمراض المعدية، في مؤتمر عبر الفيديو من جينيف، حيث يوجد مقر منظمة الصحة العالمية.وفي خطاب التهنئة، قالت وزيرة الخارجية "كانغ كيونغ هوا" إن الأمراض المعدية العالمية مثل كورونا-19، لا يمكن التعامل معها بنجاح بصورة فردية، وأعربت عن أملها في أن تسهم هذه المجموعة الجديدة في تعزيز الحوكمة الصحية العالمية.وقد كشفت كوريا الجنوبية عن خطط في وقت سابق من هذا الشهر لإطلاق ما يسمى بمجموعات الأصدقاء في الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، يونسكو، ضمن مساعيها لتحفيز المناقشات العالمية حول محاربة وباء كورونا.وتعد مجموعة الدعم للاستجابة العالمية للأمراض المعدية الثانية من بين ثلاث مجموعات للتعاون متعدد الأطراف، حول الاستجابة المشتركة لفيروس كورونا، بعد المجموعة الأولى التي انطلقت الأسبوع الماضي.