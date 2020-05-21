النيابة تداهم مقر منظمة مدنية لدعم ضحايا الاسترقاق الجنسي

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داهمت النيابة العامة أمس الأربعاء مكتب مجموعة مدنية، لإجراء تحقيقات حول اتهامات سوء استخدام الأموال المخصصة لضحايا الاستراق الجنسي الياباني في زمن الحرب.وداهمت النيابة العامة من مكتب غرب سيول مقر "المجلس الكوري للعدالة وإحياء ذكرى قضية الاسترقاق الجنسي الياباني"، وخلال المداهمة التي استمرت 12 ساعة وانتهت صباح الخميس، صادر وكلاء النيابة بيانات محاسبية ومواد أخرى من مكتب المجموعة المدنية.وجاءت المداهمة بعد تقديم سلسلة من الشكاوى ضد "يون مي هيانغ"، الرئيسة السابقة للمجموعة، بإساءة استخدام أموال التبرعات التي قدمت إلى المجموعة، لتحقيق مكاسب شخصية.وقد فازت "يون" بمقعد من مقاعد التمثيل النسبي للحزب التابع للحزب الديمقراطي الحاكم، في الانتخابات العامة التي أجريت الشهر الماضي.