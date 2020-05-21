الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث
بحث
About us Go to KBS

السياسية

واشنطن تعرب عن ثقتها في إحراز تقدم في مفاوضات تكاليف الدفاع مع سيول

Write: 2020-05-21 12:57:13

واشنطن تعرب عن ثقتها في إحراز تقدم في مفاوضات تكاليف الدفاع مع سيول

Photo : YONHAP News

قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى إنه "شديد الثقة" في أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ستجدان سبيلًا للمضي قدمًا في مفاوضات تقاسم تكاليف الدفاع المتعثرة، حيث يعمل الجانبان على كسر الجمود في المقاوضات حاليا.
وأدلى نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون كوريا الجنوبية واليابان "مارك نابر" بهذه التصريحات خلال ندوة عبر الفيديو أمس الأربعاء حول التحالف بين سيول وواشنطن، برعاية مؤسسة كوريا برس ومركز الشرق والغرب.
وجاء هذا التعليق وسط المخاوف من أن التأخير في اختتام المفاوضات قد يقوض التعاون بين البلدين الحليفين في مجالات أخرى.
وكرر "نابر" موقف الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" حول "الحصة العادلة من تحمل الأعباء" من قبل حلفاء الولايات المتحدة، ويعد هذا أحد الموضوعات الرئيسية في الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي.
ويذكر أن المفاوضات ظلت تواجه عقبات بسبب الاختلاف بين البلدين حول المبلغ الذي ينبغي أن تتحمله سيول من تكاليف إقامة حوالي 28 ألفًا من الجنود الأمريكيين في شبه الجزيرة الكورية، والذي تنظمه اتفاقية تقاسم التكاليف، المعروفة باسم "اتفاقية التدابير الخاصة".
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;