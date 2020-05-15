تفاقم أزمة الصادرات الكورية

Photo : YONHAP News

انخفضت قيمة الصادرات الكورية بحوالي 20% خلال العشرين يوما الأولى من شهر مايو الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وقال تقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم إن قيمة الصادرات في الفترة من الأول وحتى الـ20 من هذا الشهر بلغت 20.3 مليار دولار بانخفاض 5 مليارات و180 مليون دولار مقارنة بالعام الماضي.ولكن عند المقارنة مع انخفاض قيمة الصادرات ومعدل قيمة الصادرات اليومية خلال العشرة أيام الأولى من هذا الشهر، بـ46%، و30 % على التوالي، سنجد أن حجم انخفاض الصادرات قليل إلى حد ما.وحسب تصنيف المنتجات، انخفضت الصادرات من أجهزة الاتصالات اللاسلكية بـ11 % والسيارات بـ58 %، والمنتجات النفطية بـ 68%، حيث شهدت انخفاضا كبيرا بسبب جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط الدولية.ومن ناحية أخرى، زادت الصادرات من أشباه الموصلات بـ13%، والسفن بـ31%.أما الواردات فبلغت 23 مليار دولار بانخفاض نسبته 16% بالمقارنة مع العام الماضي. ورغم زيادة الواردات من أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات والماكينات والسيارات، إلا أن الواردات من أشباه الموصلات والنفط الخام والغاز انخفضت.من ناحية أخرى، بلغ إجمالي الصادرات من بداية هذا العام وحتى يوم 20 من هذا الشهر 187 مليارا و200 مليون دولار بانخفاض 19 مليارا و700 مليون دولار، أي بنسبة 9.5% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.