أكبر انخفاض في إنفاق الأسر الكورية بسبب جائحة كورونا

مع انخفاض الاستهلاك في القطاع العام نتيجة لأزمة كورونا - 19، سجل حجم إنفاق الأسر الكورية أكبر انخفاض منذ بدء الإحصاءات ذات الصلة.وبلغ معدل النفقات للأسر الكورية 3 ملايين و945 ألف وون شهريا خلال الربع الأول من هذا العام، بانخفاض نسبته 4.9% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ليسجل أقل مستوى له منذ بدء إجراء الإحصاءات ذات الصلة.وانخفض حجم الإنفاق على الملابس والأحذية بـ 28%، وعلى التعليم بـ26%، وعلى الترفيه والثقافة بـ25%، والأطعمة والإقامة بـ11%.وفي المقابل، زاد الإنفاق في مجال المنتجات الغذائية الأساسية والمنتجات الصحية بما في ذلك الكمامات، بحوالي 10%.أما معدل دخل الأسر الشهري فقد بلغ 5 ملايين و358 ألف وون بزيادة حوالي 3.7% بالمقارنة مع العام الماضي.ويرجع السبب في ذلك على الأرجح إلى تباطؤ انعكاس تداعيات الجائحة على الدخل وتأثير المساعدات المالية الرسمية ومكافآت التقاعد للعاطلين عن العمل.وبالنسبة للأسر في الـ20% الأقل دخلا، ظل مستوى دخولهم كما هو، كما انخفض دخل العمل بـ3.3 %. ونتيجة لذلك زادت فجوة الدخل بين الأغنياء والفقراء، ومن المتوقع أن تستمر الزيادة في هذه الفجوة خلال الربع الثاني من هذا العام أيضا.ومن جانبها أكدت الحكومة الكورية على أنها تعمل بسرعة على تنفيذ مشروع لتعزيز التوظيف يبلغ حجمه 10 تريليونات وون، يستهدف بشكل خاص الطبقة محدودة الدخل.