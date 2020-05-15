انعقاد آخر جلسة في الدورة العشرين للبرلمان الكوري

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عقد المعسكران الحاكم والمعارض آخر جلسة من الدورة العشرين للبرلمان بعد ظهر أمس حيث تعاملا مع حوالي 130 مشروعا تتعلق بمعيشة المواطنين.وتم تعديل قانون تأمين التوظيف بحيث يمكن من خلاله للفنانين الاشتراك في تأمين التوظيف بدءا من شهر نوفمبر القادم، كما سيحصل الباحثون عن عمل من طبقة محدودي الدخل على 3 ملايين وون من الدعم على الأكثر.وتم أيضا سن قانون يلزم الأجانب المقيمين لفترة قصيرة بالإبلاغ عن إقامتهم في حالة التحذير من وجود أزمة أمراض معدية.كما تم إلغاء نظام الشهادة الرسمية في الواقع بعد مرور 21 عاما على بدء تطبيقه وإلزام أصحاب المشروعات عبر الإنترنت بما فيها "نيفر" و"كاكاو" بحذف مواد الجرائم الجنسية الرقمية وقطع الاتصال بها.وبالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على القانون المعدل لتاريخ الشؤون الماضية بعد مرور 8 أعوام على طرحه.وبالنسبة لحوالي ألف وخمسمائة مشروع معلق لم يتم التعامل معها أمس، فسوف يتم إلغاؤها آليا في آخر يوم من الدورة البرلمانية العشرين الذي يصادف يوم 29 من هذا الشهر.