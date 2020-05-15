وزارة الخارجية الأمريكية تؤيد موقف سيول من التعاون بين الكوريتين

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أكدت وزارة الخارجية الأمريكية على أنها تؤيد تصريحات الحكومة الكورية الجنوبية الراهنة التي تشير إلى فقدان فعالية إجراءات الرابع والعشرين من مايو التي اتخذتها الحكومة الكورية الأسبق من جانب واحد ضد كوريا الشمالية.ونقل تقرير بثه راديو "صوت أمريكا" عن مسؤول في مكتب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تعليقات حول موقف الحكومة الكورية الجنوبية الحالية، قال فيها إن واشنطن تؤيد التعاون بين الكوريتين وتتسق مع سيول من أجل تنفيذ التعاون بين الكوريتين بالتوازي مع التقدم في جهود نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية.ويذكر أن المتحدث باسم وزارة التوحيد الكورية الجنوبية "يو سانغ كي" قد صرح أمس بأن إجراءات الرابع والعشرين من مايو ظلت تمر بمراحل من المرونة والاستثناءات خلال الحكومات السابقة، حتى فقدت فاعليتها كثيرا على أرض الواقع. وأعرب أيضا عن اعتقاده بأن تلك الإجراءات العقابية لا تمثل أي حاجز لتنفيذ التبادلات والتعاون بين الكوريتين.تجدر الإشارة إلى أن تلك الإجراءات تم اتخاذها خلال فترة حكومة الرئيس الأسبق المحافظ "لي ميونغ باك"، من أجل فرض قيود على التبادلات والتعاون بين الكوريتين ردا على حادث إغراق السفينة الكورية الجنوبية "تشون آن" في عام 2010.