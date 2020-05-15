الرئيس الكوري يعقد حوارا مع ممثلي الصناعات الرئيسية

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عقد الرئيس "مون جيه إين" حوارا مع ممثلي تسعة أنواع من الصناعات الرئيسية، بما فيها الطيران والنقل البحري، حيث أكد لهم أنه سيبذل أقصى الجهود بالتعاون مع الشركات من أجل الحفاظ على فرص العمل.وخلال الاجتماع الذي حضره الوزراء ذوو الصلة بالشؤون الاقتصادية أيضا، قال الرئيس إن الصناعات وفرص العمل في كوريا كلها تواجه أزمات، مشيرا إلى أن الركود في الاقتصاد الحقيقي وأزمة التوظيف قد تجاوزت صناعة الخدمات لتشمل الآن الصناعات التحويلية.وأوضح أن صناعتي الطيران والنقل البحري تعرضتا لصدمات نتيجة لإغلاق الحدود وحظر التنقل، بينما انخفض عدد مرات الفوز بعقود في مجال بناء السفن، إلى جانب مواجهة صناعة السيارات صعوبات بسبب انخفاض الطلب وخلل الإنتاج.وأشار إلى أن كل ذلك أدى إلى انخفاض فرص العمل في الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعاونة مع الشركات الكبرى، وهو ما يدعو إلى التعاون بشكل ملحّ بين الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، وأصحاب العمل والعمال.وأكد الرئيس أيضا على أن الحكومة تتعامل مع الأزمة بوسائل غير مسبوقة، بما في ذلك ضخ 245 تريليون وو من الدعم. وأشار إلى أنها أعدت بسرعة صندوقا لتحقيق استقرار الصناعات الرئيسية يبلغ حجمه 40 تريليون وون. وأضاف أنها ستقوم بتوسيع نطاق المستفيدين من الصندوق من خلال اعتبار حجم آثارهم على الاقتصاد إلى جانب صناعتي الطيران والنقل البحري.وأكد أنه سيعمل على استفادة العمال والشعب جميعا من تلك المزايا من خلال الحفاظ على التوظيف وآليات تقاسم المصالح، مطالبا الدوائر الصناعية بالتعاون لتحقيق هذا الهدف.وشدد مون على تنفيذ الصفقة الجديدة كورية الصنع وضمان القدرة التنافسية المستقبلية أيضا، وقال إن عصر الاقتصاد الرقمي الذي جاء مبكرا بسبب جائحة كورونا يتطلب تغييرا جريئا وسريعا مؤكدا على أن الحكومة ستركز على تنمية القوى العاملة المتخصصة في الصناعات الجديدة بما فيها الذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة والأدوية البيولوجية.وقد حضر الاجتماع ممثلو 17 شركة في 9 أنواع من الصناعات، بما فيها الطيران والنقل البحري والماكينات والسيارات.