إعادة فتح المدارس وفقًا لخطة الحكومة

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أكدت السلطات التعليمية في كوريا الجنوبية من جديد أنها ستواصل خطة فتح المدارس على مراحل، كما هو مخطط له.وأدلى نائب وزيرة التعليم "بارك بيك بوم" بهذا التأكيد خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس، مشيرًا إلى أن 95% من قرابة 442 ألفًا من طلاب المدارس الثانوية قد عادوا إلى مدارسهم كما هو مقرر.ومن بين ألفين و363 مدرسة ثانوية على الصعيد الوطني، استأنفت ألفان و277 مدرسة أعمالها في الفصول، بعد 80 يومًا تقريبًا من الموعد الأصلي لبداية الفصل الدراسي.ومن ناحية أخرى، تم منع نحو ألفين من طلاب المدارس الثانية من العودة إلى مدارسهم، بعد إبلاغهم الذاتي عن حالتهم الصحية من المنازل، بينما تمت إعادة نحو 730 طالبًا إلى منازلهم بعد قياس درجات حرارتهم قبل دخول المدرسة.وتم عزل ما مجموعه 115 طالبًا من قبل السلطات الصحية، بسبب ظهور أعراض كورونا–19 عليهم.ومن المقرر أن يعود بقية طلاب المرحلة الثانوية، وطلاب الصف الثالث الإعدادي، وطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي إلى فصولهم، بالإضافة إلى رياض الأطفال، يوم الأربعاء القادم، بينما سيعود جميع الطلاب في الصفوف الأخرى في الثالث والثامن من يونيو القادم.