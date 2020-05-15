كوريا تجري اختبار الأجسام المضادة لكورونا–19 في جميع أنحاء البلاد

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تعتزم كوريا إجراء اختبار الأجسام المضادة لفيروس كورونا–19 على مواطنين من جميع أنحاء البلاد قريبًا، في محاولة لتحديد النسبة المئوية للمصابين والمكتسبين للمناعة ضد المرض.وكشف "كون جون أوك" نائب المديرة العامة للمركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها، عن هذه الخطة في مؤتمر صحفي أمس الخميس، وقال إنه يتوقع أن تكون نسبة العدوى منخفضة، مشيرًا إلى المسوح المماثلة التي أجريت في الخارج.وبموجب الخطة، سيتم جمع عينات دم من سبعة آلاف شخص من جميع أنحاء البلاد، كما سيتم أيضًا اختبار ألف مواطن من ديغو ومقاطعة شمال كيونغ سانغ المجاورة لها، حيث كانتا بؤرة تفشي المرض في كوريا.ويهدف المسح أيضًا إلى معرفة عدد الكوريين الجنوبيين الذين ربما يكونوا قد تعافوا دون علمهم بأنهم أصيبوا بالمرض المعدي.وأظهر اختبار الأجسام المضادة في ولاية نيويورك الأمريكية الشهر الماضي أن حوالي 13% من سكان الولاية لديهم أجسام مضادة لفيروس كورونا–19، بينما بلغت النسبة لدى سكان مدينة نيويورك 21.2%.وسجلت إسبانيا –التي أبلغت عن أكثر من 27 ألف حالة وفاة مرتبطة بالفيروس– نسبة إصابة بلغت 5% في مسح مماثل.