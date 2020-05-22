جورجيا تطلب الاستفادة من خبرة كوريا في إجراء الانتخابات مع انتشار كورونا

Photo : YONHAP News

أجرى الرئيس الكوري "مون جيه إين" مكالمة هاتفية مع الرئيسة الجورجية "سالومي زورابيشفيلي" أمس الخميس لمناقشة التعاون في مكافحة وباء كورونا–19.وقال المتحدث الرئاسي "يون جيه كوان" في بيان صحفي مكتوب إن الرئيسة الجورجية قالت إن بلادها ستجري الانتخابات العامة في أكتوبر، وسألت الرئيس مون عن إجراءات الحجر الصحي التي اتخذتها كوريا الجنوبية في الانتخابات العامة التي أجريت في شهر أبريل الماضي.وأوضح الرئيس "مون" كيف تأكدت الحكومة من ارتداء الناخبين للكمامات والقفازات البلاستيكية والالتزام بترك مسافات بينهم في مراكز الاقتراع، وتعهد بمشاركة تجربة سيول مع جورجيا من خلال الاتصالات بين إدارتيْ الانتخابات في البلدين.وأشاد "مون" بنجاح جورجيا في احتواء تفشي المرض، بينما أشادت الرئيسة الجورجية بحكومة سيول لجهودها في التصدي للفيروس، قائلة إنها كانت نموذجا للعالم.وكانت تلك أول مكالمة هاتفية بين الرئيسين، وقد أجريت بناءً على طلب من الرئيسة الجورجية.