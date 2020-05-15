كوريا تسجل 20 حالة إصابة جديدة مع استمرار انتشار عدوى الملاهي الليلية

Photo : YONHAP News

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية عن العثور على 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث استمر انتشار العدوى التي بدأت في النوادي الليلية في حي "إي تيه وان" بسيول بشكل متقطع في جميع أنحاء البلاد، خاصة من خلال غرف الغناء والحانات.وكانت 11 حالة من بين الـ20 حالة إصابة الجديدة محلية المصدر، منها 6 حالات في مقاطعة كيونغ كي، وحالتان في مقاطعة شمال كيونغ سانغ، وحالة واحدة في كل من مقاطعة جنوب كيونغ سانغ ومدينة سيول ومدينة إنتشون.أما الـ9 حالات المتبقية فكانت لدى الوافدين من الخارج.وبهذا ارتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في كوريا حتى الآن إلى 11 ألفا و142 شخصا.ولم تحدث أي حالات وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس، ليبقى إجمالي عدد الوفيات ذات الصة عند 264.وفي الوقت نفسه، تم إطلاق سراح 27 مريضا من العزل الصحي بعد شفائهم.