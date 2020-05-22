الولايات المتحدة تشكل علاقات مشاركة مع حلفائها لمواجهة الصين

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قالت حكومة الولايات المتحدة في تقرير أصدرته مؤخرا إنها في حاجة إلى تشكيل علاقات مشاركة مع كوريا الجنوبية وحلفائها الآخرين في منطقة المحيطين الهادئ والهندي، من أجل مواجهة الصين.وقالت الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، ووزارة الدفاع، بنتاغون، أمس الخميس، إن الإدارة سلمت هذا التقرير لأعضاء الكونغرس، وفقًا لقانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2019.وجاء التقرير بعنوان "النهج الاستراتيجي الأمريكي لمواجهة الصين"، ويلخص جهود إدارة الرئيس "دونالد ترامب" لحماية المصالح الأمريكية في مواجهة التحديات المتزايدة التي تمثلها الصين.وقال التقرير إن الولايات المتحدة تبنت نهجًا تنافسيًّا له هدفان، وهما: تحسين مرونة المؤسسات والتحالفات والمشاركات الأمريكية للتغلب على التحديات التي تمثلها الصين، والثاني هو إجبار بكين على وقف أو تقليل "الأعمال المضرة" للمصالح الأمريكية الحيوية، وكذلك مصالح حلفائها وشركائها.كما أشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة تبني علاقات مشاركة تعاونية مع حلفائها وشركائها ومع المنظمات الدولية، وذكر التقرير أسماء الدول الحليفة وسياساتها ذات الصلة، بما في ذلك السياسة الجنوبية الجديدة التي تنتهجها حكومة الرئيس "مون جيه إين" الكورية الجنوبية.