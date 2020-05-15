كوريا تعرض مشاركة خبراتها في مكافحة كورونا مع المجتمع الدولي

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قالت الحكومة الكورية إنها مستعدة لمشاركة الخبرات التي اكتسبتها من خلال مكافحة فيروس كورونا مع المجتع الدولي.جاء ذلك في الدورة السادسة والسبعين من مؤتمر الجمعية العامة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، التابعة للأمم المتحدة، التي عقدت عبر الفيديو أمس الخميس.وأكدت كوريا الجنوبية على ضرورة التعاون الدولي لمكافحة فيروس كورونا، مشيرة إلى أنها ستبذل جهودا للاستجابة للطلبات التي تلقتها من مختلف دول العالم لتزويدها بالمواد الصحية الخاصة بتشخيص الإصابة بالفيروس.وقالت وزارة الخارجية الكورية إنه تم في هذا المؤتمر تبني قرار يقضي بتعزيز التعاون في تشجيع الاستخدام المستدام للمياه والمصادر البحرية من أجل النمو المستدام في دول آسيا والمحيط الهادئ.وأضافت أنه تم أيضا انتخاب كوريا كعضو في اللجنة التوجيهية لمركز آسيا والمحيط الهادئ لنقل التكنولوجيا، التابع للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، مع 10 دول أخرى.