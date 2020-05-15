زيادة صادرات كوريا من منتجات الصناعات الجديدة رغم جائحة كورونا

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تبين أن حجم صادرات كوريا من منتجات الصناعات الجديدة الثماني قد شهد زيادة رغم جائحة كورونا.وطبقا لتقرير صادر عن معهد أبحاث التجارة الدولية التابع لاتحاد التجارة الكورية اليوم الجمعة، بلغ حجم صادرات كوريا من تلك المنتجات خلال الربع الأول من هذا العام 21 مليار دولار، بزيادة نسبتها 17% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.ومن بين منتجات الصناعات الجديدة الثماني: السيارات الكهربائية، والآليات الإنسانية، والمنتجات الصحية الحيوية، والطائرات بدون طيار، ومنتجات الطاقة الجديدة، والمواد الجديدة، بالإضافة إلى منتجات الجيل القادم من أشباه الموصلات وأجهزة العرض.وأشار التقرير إلى أن صادرات كوريا في الربع الأول من هذا العام من أشباه الموصلات شهدت زيادة بنسبة 22.9%، ومن المنتجات الصحية الحيوية بنسبة 26.3%، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، فيما زاد حجم صادرات الطائرات بدون طيار بنسبة 38%، والسيارات الكهربائية بنسبة 25.1%.الجدير بالذكر أن إجمالي حجم الصادرات الكورية تراجع بنسبة 1.4% خلال الربع الأول من هذا العام.وتوقع التقرير أن يزداد الطلب العالمي على الأجهزة الخاصة بالمؤتمرات والمحاضرات الافتراضية والمنتجات الصحية.