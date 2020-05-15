85 % من المواطنين الكوريين يشيدون بإجراءات الحكومة في مكافحة كورونا

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طبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "غالوب كوريا" على 1000 من المواطنين الكوريين البالغين خلال الفترة من التاسع عشر وحتى الحادي والعشرين من شهر مايو الجاري، أشاد 85% من المشاركين في الاستطلاع بالجهود التي بذلتها الحكومة لمكافحة فيروس كورونا، بزيادة نسبتها 21% مقاربة بالاستطلاع السابق الذي أجري قبل أسبوعين.وقد شهدت معدلات الإشادة في استطلاعات الرأي زيادة مستمرة منذ أن كانت قد بلغت41% في الأسبوع الرابع من شهر فبراير الماضي.وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن معدلات تأييد الرئيس الكوري "مون ديه إين" بلغت 65% كما كان عليه في الأسبوع الماضي دون تغيير، فيما بلغت معدلات المعارضة 26%.وبلغت معدلات تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم 46%، بزيادة نسبتها 2% مقارنة بالأسبوع الماضي، وتلاه حزب المستقبل المتحد المعارض الرئيسي بـ18%، وحزب العدالة بـ5%.ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد أو ناقص 3.1%.