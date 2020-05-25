تجاوز عبء ضريبة الفرد في كوريا 10 ملايين وون لأول مرة في عام 2019

تجاوز العبء الضريبي للفرد في كوريا الجنوبية مستوى عشرة ملايين وون لأول مرة في عام 2019.ووفقًا لتحليل البيانات الضريبية للنائب "تشو كيونغ هو" من حزب "مستقبل كوريا" المعارض أمس الأحد، وصلت الأعباء الضريبية السنوية في كوريا إلى متوسط عشرة ملايين و141 ألف وون للفرد الواحد في العام الماضي.وتشمل تلك الضرائب كلاً من الضرائب الحكومية المركزية والإقليمية، فضلاً عن مساهمات معاشات التقاعد الوطنية والتأمين الصحي.ويذكر أن الأعباء الضريبية على الفرد ظلت تتزايد في كوريا بشكل سريع لتصل إلى رقم قياسي جديد كل عام، حيث قفزت من 6,8 مليون وون في عام 2013 إلى 9,8 مليون وون في عام 2018.كما بلغت نسبة إجمالي الأعباء المالية على المواطنين إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد رقماً قياسياً بلغ 27,4% في العام الماضي، حيث ظلت ترتفع بشكل مضطرد منذ أن بلغت 23,1% في عام 2013.