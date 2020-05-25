الرئيس يلتقي بقادة التكتلات البرلمانية من المعسكرين الحاكم والمعارض يوم الخميس

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سيعقد الرئيس الكوري "مون جيه إين" اجتماع غداء مع قادة التكتلات البرلمانية الجدد من الحزب الحاكم والحزب المعارض الرئيسي يوم الخميس، حيث من المقرر افتتاح الدورة الجديدة للبرلمان الأسبوع القادم.وقال مساعد الرئيس للشؤون السياسية "كانغ جي جونغ" أمس الأحد إن الرئيس "مون" دعا زعيم التكتل البرلماني للحزب الديمقراطي الحاكم "كيم تيه نيون" ونظيره من حزب "المستقبل المتحد" المعارض الرئيسي "جو هو يونغ" لحضور الاجتماع في المكتب الرئاسي.وأضاف "كانغ" أنه لن يتم تحديد بنود معينة ضمن جدول أعمال الاجتماع بشكل مسبق، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم إجراء حوار صريح حول شؤون الدولة، قد يشمل أزمات العمالة والأزمة الصناعية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا-19.كما أكد "كانغ" على أن المكتب الرئاسي سيواصل جهوده لـ"تنظيم سياسة تعاونية" بين المعسكرين الحاكم والمعارض. ومن ناحية أخرى، صرح مسؤول رفيع المستوى في المكتب الرئاسي بأن الرئيس "مون" يستعد لإلقاء خطاب في البرلمان مطلع الشهر القادم.