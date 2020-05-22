توصيات للمدارس في المناطق عالية الخطورة بعدم حضور الطلاب بشكل كامل

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أعلنت وزارة التعليم الكورية أمس الأحد عن إجراءات لمنع الانتشار المحتمل لفيروس كورونا الجديد في المدارس، حيث من المقرر عودة المزيد من الطلاب في غضون هذا الأسبوع.وقالت وزيرة التعليم "يو أون هيه" في مؤتمر صحفي إن الوزارة توصي بشدة المدارس في المناطق المعرضة لمخاطر عالية من انتشار فيروس كورونا، بأن تُبقي عدد الطلاب الذين يحضرون الدروس يوميا في مستوى أقل من ثلثي العدد الإجمالي.ويذكر أنه من المقرر أن يعود الطلاب في المرحلة الثانوية، والطلاب الأكبر في المدارس الإعدادية، وطلاب الصف الأول والثاني في المدارس الابتدائية، إلى قاعات الدراسة بعد غد الأربعاء، ضمن عملية عودة الطلاب إلى المدارس مرحليا لمواجهة انتشار وباء كورونا المستمر.وأوضحت الوزيرة "يو" أنه من خلال التشاور مع مكاتب التعليم الإقليمية، ستضمن وزارة التعليم أن تسمح المدارس للطلاب بالحضور الفعلي يوما واحدا كل يومين، أو أسبوعا كل أسبوعين. وتعهدت أيضًا بالتأكد من عدم وجود فراغ في دور رعاية الأطفال قبل المدارس وبعدها من خلال زيادة الموظفين وسبل الدعم الأخرى. وقالت وزيرة التعليم إن الحكومة ستنشر بسرعة حوالي 30 ألف شخص في المدارس لدعم الجهود التي تضمن للطلاب ممارسة قواعد التباعد الاجتماعي بشكل صحيح.