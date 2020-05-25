كوريا توفر 370 ألف قناع للكوريين المتبنين في الخارج

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ستقدم السلطات الكورية الجنوبية 370 ألف قناع للكوريين المُتبنين في الخارج لمساعدتهم على محاربة فيروس كورونا الجديد. وقالت وزارة الخارجية في سيول أمس الأحد إنها سترسل أقنعة إلى حوالي 160 ألف من المتبنيين الكوريين في 14 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا، اللتين تضررتا بشدة من وباء كورونا.وأضافت الوزارة أنه ابتداء من اليوم الاثنين سيتم إرسال 210 آلاف قناع إلى الولايات المتحدة، حيث إن عدد المتبنيين الكوريين هو الأكبر هناك، بينما سيتم توزيع الباقي على 13 دولة أخرى.وقد خططت حكومة كوريا الجنوبية في الأصل لإرسال حوالي 100 ألف قناع لكنها قررت زيادة العدد بشكل حاد الكمية في ضوء ارتفاع الطلب من جميع أنحاء العالم. وسوف يتم إرسال الأقنعة إلى البعثات الدبلوماسية الكورية في 14 دولة، ثم نقلها بعد ذلك إلى حوالي 40 وكالة للتبني، لكي تقوم بتسليم تلك الأقنعة لكل فرد من المتبنيين.