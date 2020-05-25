واشنطن تحث كوريا الشمالية مجددا على التخلي عن الأسلحة النووية

Photo : YONHAP News

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي "روبرت أوبراين" إنه يتعين على كوريا الشمالية التخلي عن برنامجها النووي إذا كانت ترغب في بناء "اقتصاد عظيم".وجاءت تصريحات "أوبراين" في مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز" أمس الأحد، عندما سئل عن عقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اجتماعا عسكريا رئيسيا لتعزيز الردع النووي للبلاد.وقال المستشار الأمني الأمريكي إن الولايات المتحدة تمكنت من تجنب الصراع مع كوريا الشمالية على مدى السنوات الثلاث ونصف الماضية، كما شارك الرئيس "دونالد ترامب" في التعاملات الدبلوماسية الشخصية الممتازة مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".لكنه أضاف أنه إذا أرادت كوريا الشمالية إعادة الرجوع إلى المجتمع الدولي وبناء اقتصاد عظيم، فإنه يجب عليها أن تتخلى عن برنامجها النووي، مؤكدا على أن الولايات المتحدة سوف تراقب التطورات في كوريا الشمالية.وكانت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية قد نشرت تقريرا أمس الأحد قالت فيه إن "كيم جونغ أون" ترأس جلسة للجنة العسكرية المركزية في حزب العمال الحاكم لمناقشة السياسات الجديدة بشأن زيادة الردع للحرب النووية.