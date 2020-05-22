عودة حوالي 30 ألف كوري من الخارج منذ تفشي وباء كورونا

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تجاوز عدد الكوريين المقيمين في الخارج الذين عادوا إلى البلاد منذ تفشي جائحة كورونا 30 ألفا.وقال نائب المتحدث باسم مكتب الرئاسة الكورية "يون جيه كوان" في موجز صحفي أمس الأحد إنه قد عاد 30 ألفا و174 من الكوريين المقيمين في 103 دول.وأضاف نائب المتحدث "يون" أن الحكومة الكورية استخدمت جميع الوسائل الدبلوماسية الممكنة لدعم إجلاء المواطنين الكوريين بشكل آمن من مختلف دول العالم وسط تفشي الفيروس، بما في ذلك 29 دولة في أفريقيا، و20 دولة في أمريكا اللاتينية، و17 دولة في أوربا، و14 دولة في الشرق الأوسط، و11 دولة في آسيا والمحيط الهادئ، و8 دول في جنوب شرق آسيا ودولتان في كل من أمريكا الشمالية وشمال شرق آسيا.وقال "يون" إن حوالي 1700 كوري عادوا في رحلات مستأجرة، فيما عاد حوالي 15 ألفا و800 شخص في رحلات مؤقتة نظمتها شركات الطيران المدنية.وأضاف أن حوالي 770 كوريا كانوا في 48 دولة أخرى عادوا إلى البلاد من خلال رحلات مؤتقة رتبتها الحكومات الأجنبية.كما قال إن عدد المواطنين اليابانيين الذين عادوا إلى بلادهم باستخدام الرحلات الجوية التي رتبتها الحكومة الكورية بلغ 250 كانوا عالقين في 13 دولة، بينما عاد 100 كوري إلى البلاد من13 دولة من خلال رحلات نظمتها الحكومة اليابانية.