إجراء أبحاث ميدانية للآثار الثقافية في المنطقة منزوعة السلاح

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من المقرر أن يتم إجراء أبحاث ميدانية للآثار الثقافية الموجودة داخل المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين.وقالت هيئة التراث الثقافي الكورية اليوم الاثنين إنها ستجري أبحاثا للآثار الثقافية داخل المنطقة بدءا من الغد الثلاثاء ولمدة عام بالتعاون مع مقاطعتي "كيونغ كي" و"كانغ وان"، تنفيذا لما اتفقت عليه الكوريتان في بيان "بان مون جوم" الصادر يوم السابع والعشرين من أبريل عام 2018 لجعل المنطقة منزوعة السلاح منطقة للسلام.وبموجب هذا القرار، سيتم تنفيذ أول خطوة للأبحاث الميدانية في قرية "ديه سونغ دونغ" في إقليم "باجو" بمقاطعة "كيونغ كي" خلال الفترة من السادس والعشرين وحتى التاسع والعشرين من مايو الجاري.وكانت هيئة التراث الثقافي الكورية قد قامت بإعداد خطة لإجراء أبحاث ميدانية للآثار الثقافية داخل المنطقة منزوعة السلاح من خلال إجراء مشاورات مع كل من وزارة الدفاع ووزارة التوحيد وقيادة قوات الأمم المتحدة.وتم تشكيل فريق أبحاث يتكون من 55 خبيرا من المعهد الوطني لأبحاث التراث الثقافي، ومعهد كيونغ كي للتراث الثقافي، ومعهد كانغ وان لأبحاث التراث الثقافي.وسيجري الفريق أبحاثا ميدانية للآثار الثقافية في أكثر من 40 موقعا داخل المنطقة منزوعة السلاح.