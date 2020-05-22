انخفاض الإصابات الجديدة بكورونا في كوريا لأقل من 20

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انخفض عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية لأقل من 20 حالة لأول مرة منذ 4 أيام.وكان عدد المصابين الجدد قد بلغ 20 يوم الثاني والعشرين، و23 يوم الثالث والعشرين، و25 يوم الرابع والعشرين من مايو الجاري.ورغم هذا الانخفاض، قررت السلطات الصحية في البلاد الحفاظ على درجة الانتباه نظرا للاستمرار في انتشار العدوى الناجمة عن الملاهي الليلية، وفتح المدارس والحضانات على مراحل.وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن العثور على 16 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، منها 13 حالة محلية المصدر و3 محالات لدى الوافدين من الخارج، ليصل إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 11 ألفا و206 أشخاص.ومن بين الحالات الـ13 الجديدة محلية المصدر: 6 حالات في كل من مدينة سيول ومقاطعة كيونغ كي، وحالة واحدة في كل من ديغو وإنتشون ومقاطعة شمال كيونغ سانغ.وتم الإبلاغ عن حالة وفاة جديدة أمس، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في كوريا 267 شخصا حتى الآن.