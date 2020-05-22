أول ظهور علني لكيم جونغ أون منذ 22 يوما

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ظهر الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" علنا لأول مرة أمس منذ 22 يوما، أي منذ حضوره حفلا لتدشين مصنع للأسمدة أقيم يوم الأول من مايو الجاري.وقالت وكالة الأنباء المركزية وصحيفة "رودونغ شينمون" في كوريا الشمالية أمس الأحد إن "كيم" ترأس اجتماعا للجنة العسكرية المركزية.وأضافت الوكالة أنه تم خلال الاجتماع استعراض إجراءات جديدة تهدف إلى تعزيز الردع النووي العسكري لكوريا الشمالية.ويرى المراقبون أن كوريا الشمالية تهدف من وراء تعزيز الردع النووي إلى فرض ضغوط على الولايات المتحدة قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر القادم.كما تركزت المناقشات في اجتماع اللجنة العسكرية المركزية مناقشة على وضع القوات المسلحة في حالة تأهب، في سياق زيادة حجم وتطوير القوات المسلحة.وتم في الاجتماع أيضا إجراء تعديل على أهم المناصب في الجيش الكوري الشمالي، وهو ما يشير إلى عزم الزعيم الكوري الشمالي السيطرة على كل مرافق الدولة.